За 3 дня из овощебазы вывезли весь картофель. В 2 день вывезли 5/12 и это больше чем в ??ервый на 3/16. сколько вывезли в первый день? ?? помогите пожалуйста очень срочно! !!
Математика
За 3 дня из овощебазы вывезли весь картофель. В 2 день вывезли 5/12 и это больше чем в ??ервый на 3/16. сколько вывезли в первый день? ?? помогите пожалуйста очень срочно! !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как во второй вывезли 5/12 и это большэ чем в первый 3/16 5/12-3/16=2/4
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