За 3 дня из овощебазы вывезли весь картофель. В 2 день вывезли 5/12 и это больше чем в ??ервый на 3/16. сколько вывезли в первый день? ?? помогите пожалуйста очень срочно! !!

Математика

За 3 дня из овощебазы вывезли весь картофель. В 2 день вывезли 5/12 и это больше чем в ??ервый на 3/16. сколько вывезли в первый день? ?? помогите пожалуйста очень срочно! !!

Автор: Гость