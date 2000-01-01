За 3 дня в торговом центре побывало 11875 покупателей . В четверг покупателей было втрое меньше чем в субботу , а в пятницу их было 3875 . Сколько пок упателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней ?
За 3 дня в торговом центре побывало 11875 покупателей . В четверг покупателей было втрое меньше чем в субботу , а в пятницу их было 3875 . Сколько пок упателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение задачи В четверг - х посетителей, в субботу - 3х посетителей, а пятницу - 3875. Всего - 11875 х + 3х +3875 = 11875 4х = 8000 х = 2000 В четверг - 2000 посетителей, в субботу - 6000 посетителей