За 3 экземпляра одной и той же книги Катя заплатила 4 маната.Продавец вернул ей 25гя??ик сдачи.Сколько стоит одна книга

Математика

За 3 экземпляра одной и той же книги Катя заплатила 4 маната.Продавец вернул ей 25гя??ик сдачи.Сколько стоит одна книга

Автор: Гость