За 3 экземпляра одной и той же книги Катя заплатила 4 маната.Продавец вернул ей 25гя??ик сдачи.Сколько стоит одна книга

Математика
За 3 экземпляра одной и той же книги Катя заплатила 4 маната.Продавец вернул ей 25гя??ик сдачи.Сколько стоит одна книга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 м=400 гяп. 400-25=375 375÷3=125гяп.=1м 25гяп-стоит одна книга
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