За 3 экземпляра одной и той же книги Катя заплатила 4 маната.Продавец вернул ей 25гя??ик сдачи.Сколько стоит одна книга
Математика
За 3 экземпляра одной и той же книги Катя заплатила 4 маната.Продавец вернул ей 25гя??ик сдачи.Сколько стоит одна книга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 м=400 гяп. 400-25=375 375÷3=125гяп.=1м 25гяп-стоит одна книга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Обществознание. Социальный статус. Социальный статус может быть предписанный и ??риобретаемый. Предписанный - это пол, возраст, национальная п...
Биология
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!! Постройте график линейной функции у=-1/2х+1 С помощью гра??ика найдите: А)наименьшее и наибольшее значение функций...