За 3 минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 Метров. За первые две минуты она прошла 450 метров. Определите скорость лодки в каждую из трех ми нут,если за вторую минуту было пройдено на 100 метров меньше, чем ...
За 3 минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 Метров. За первые две минуты она прошла 450 метров. Определите скорость лодки в каждую из трех ми нут,если за вторую минуту было пройдено на 100 метров меньше, чем за третью?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)750-450=300(м)-за третью минуту. 2)300-100=200(м)-за 2 минуту 3)750-(300+200)=250(м)-за 1 минуту