За 3 одинаковых батона белого хлеба и 2 одинаковых буханки чёрного хлеба заплатили 106 рублей.Сколько рублей заплатили за белый хлеб и сколько- за чёрный,если один батон стоит 22 рубля?Сколько стоит одна буханка чёрного хлеба
Математика
За 3 одинаковых батона белого хлеба и 2 одинаковых буханки чёрного хлеба заплатили 106 рублей.Сколько рублей заплатили за белый хлеб и сколько- за чёрный,если один батон стоит 22 рубля?Сколько стоит одна буханка чёрного хлеба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*3=66р заплатили за батоны 106-66=40р заплатили за хлеб 40:2=20р стоит буханка хлеба
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