За 3 одинаковых батона белого хлеба и 2 одинаковых буханки чёрного хлеба заплатили 106 рублей.Сколько рублей заплатили за белый хлеб и сколько- за чёрный,если один батон стоит 22 рубля?Сколько стоит одна буханка чёрного хлеба

Математика

За 3 одинаковых батона белого хлеба и 2 одинаковых буханки чёрного хлеба заплатили 106 рублей.Сколько рублей заплатили за белый хлеб и сколько- за чёрный,если один батон стоит 22 рубля?Сколько стоит одна буханка чёрного хлеба

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