за 30 минут 6 школьников могут покрасить 12 квадратных метра забора сколько учеников нужно для того чтобы за 25 минут покрасить 15 квадратных метров з абора?
за 30 минут 6 школьников могут покрасить 12 квадратных метра забора сколько учеников нужно для того чтобы за 25 минут покрасить 15 квадратных метров з абора?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12:30= 0,4 кв.м/мин - производительность шести школьников. 2) 0,4:6 = 4/(10•6)=1/15 кв.м/мин - производительность одного школьника. 3) 15:25 = 3/5 кв.м/мин покрасят в минуту искомое количество школьников. 4) 3/5 :1/15 = 3•15/5= 45/5=9 школьников покрасят 15 кв.м забора за 25 минут.