За 4 часа автомобиль должен бы проекать 240 км.Но он увеличил скорость на 20 км/ч. На с??олько меньше времени он потратил на дорогу?

Математика

За 4 часа автомобиль должен бы проекать 240 км.Но он увеличил скорость на 20 км/ч. На с??олько меньше времени он потратил на дорогу?

Автор: Гость