За 4 часа автомобиль должен бы проекать 240 км.Но он увеличил скорость на 20 км/ч. На с??олько меньше времени он потратил на дорогу?
Математика
За 4 часа автомобиль должен бы проекать 240 км.Но он увеличил скорость на 20 км/ч. На с??олько меньше времени он потратил на дорогу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240 км:4 час=60 км/час (предполагаемая скорость) (V=S:t) 60 км/час+20 км/час=80 км/час (увеличенная скорость) 240 км:80 км/час=3 час (t=S:V) (потратил времени) 4 час-3 час=1 час Ответ:автомобиль потратил на 1 час меньше
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