За 4 футбольных и 3 волейбольных мяча заплатили 320 грн. После того, как футбольный м??ч подешевел на 20 %, а волейбольный подорожал на 5 %, за 2 футбольных и один волейбольный мяч заплатили 122 грн. Какой была первона-чальная ...
Математика
За 4 футбольных и 3 волейбольных мяча заплатили 320 грн. После того, как футбольный м??ч подешевел на 20 %, а волейбольный подорожал на 5 %, за 2 футбольных и один волейбольный мяч заплатили 122 грн. Какой была первона-чальная цена каждого мяча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{4x+3y=320{0.8*2x+1.05y=122 {4x+3y=320{1.6x+1.05y=122 {4x=320-3y{1.6x+1.05y=122 {x=80-0.75y{1.6(80-0.75y)+1.05y=122 {x=80-0.75y{128-1.2y+1.05y=122 {x=80-0.75y{-0,15y=122-128 {x=80-0.75y{0.15y=6 {x=80-0.75y{y=40 {x=80-0.75*40{y=40 {x=50{y=40;Ответ: 50 гривен - цена 1 футбольного мяча, 40 гривен - цена 1 волейбольного мяча.
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