За 4 футбольных и 3 волейбольных мяча заплатили 320 грн. После того, как футбольный м??ч подешевел на 20 %, а волейбольный подорожал на 5 %, за 2 футбольных и один волейбольный мяч заплатили 122 грн. Какой была первона-чальная ...

Математика

За 4 футбольных и 3 волейбольных мяча заплатили 320 грн. После того, как футбольный м??ч подешевел на 20 %, а волейбольный подорожал на 5 %, за 2 футбольных и один волейбольный мяч заплатили 122 грн. Какой была первона-чальная цена каждого мяча?

Автор: Гость