За 5 дней ткацкая фабрика выпустила 6200м ситца.Сколько метров шерсти выпустит фабр??ка за 7 дней,если в день она будет выпускать шерсти в 4 раза меньше,чем ситца
Математика
За 5 дней ткацкая фабрика выпустила 6200м ситца.Сколько метров шерсти выпустит фабр??ка за 7 дней,если в день она будет выпускать шерсти в 4 раза меньше,чем ситца
Ответ(ы):
Гость:
6200:5=1240 1240:4=310 310*7=
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