За 5 дней ткацкая фабрика выпустила 6200м ситца.Сколько метров шерсти выпустит фабр??ка за 7 дней,если в день она будет выпускать шерсти в 4 раза меньше,чем ситца

Математика

За 5 дней ткацкая фабрика выпустила 6200м ситца.Сколько метров шерсти выпустит фабр??ка за 7 дней,если в день она будет выпускать шерсти в 4 раза меньше,чем ситца

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