За 5 дней туристы прошли 90 км . сколько км они прошли в последний день если во2 день ??ни прошли на 3 км меньше чем в 1 день и в каждый следу ющей день на 3 км меньше чем преды ду щий
Математика
За 5 дней туристы прошли 90 км . сколько км они прошли в последний день если во2 день ??ни прошли на 3 км меньше чем в 1 день и в каждый следу ющей день на 3 км меньше чем преды ду щий
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Гость:
9 км. (5×?+45=90)?=9
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