За 5 дней туристы прошли 90 км . сколько км они прошли в последний день если во2 день ??ни прошли на 3 км меньше чем в 1 день и в каждый следу ющей день на 3 км меньше чем преды ду щий

Математика

За 5 дней туристы прошли 90 км . сколько км они прошли в последний день если во2 день ??ни прошли на 3 км меньше чем в 1 день и в каждый следу ющей день на 3 км меньше чем преды ду щий

Автор: Гость