За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощи. Сколько овощей израсходовали за 3 дня ,если каждый день расходовали овощи поровну?
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За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощи. Сколько овощей израсходовали за 3 дня ,если каждый день расходовали овощи поровну?
Ответ(ы):
Гость:
Задача 5 дней - 10 кг; 1 день - 10:5 кг; найти расход за 3 дня. 1. 10 : 5= 2 (кг) - расход за 1 день 2. 2 * 3= 6 (кг) Ответ: за 3 дня израсходовали 6 кг овощей.
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