За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощи. Сколько овощей израсходовали за 3 дня ,если каждый день расходовали овощи поровну?

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За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощи. Сколько овощей израсходовали за 3 дня ,если каждый день расходовали овощи поровну?

Автор: Гость