За 5 год роботи двигуна було витрачено 30л пального скільки л пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?

Математика

За 5 год роботи двигуна було витрачено 30л пального скільки л пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?

Автор: Гость