За 5 год роботи двигуна було витрачено 30л пального скільки л пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?
Математика
За 5 год роботи двигуна було витрачено 30л пального скільки л пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 : 5 = 6 ( литров ) Ответ 6 литров
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