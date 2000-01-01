За 5 кг яблок и 3 кг мандарин мама заплатила менее 2450 тг. Оцените стоимость 1 кг ябло??,если один килограмм яблок дешевле одного килограмма мандарин на 150 тг

Математика

За 5 кг яблок и 3 кг мандарин мама заплатила менее 2450 тг. Оцените стоимость 1 кг ябло??,если один килограмм яблок дешевле одного килограмма мандарин на 150 тг

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