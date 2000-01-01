За 5 кг яблок и 3 кг мандарин мама заплатила менее 2450 тг. Оцените стоимость 1 кг ябло??,если один килограмм яблок дешевле одного килограмма мандарин на 150 тг
Математика
За 5 кг яблок и 3 кг мандарин мама заплатила менее 2450 тг. Оцените стоимость 1 кг ябло??,если один килограмм яблок дешевле одного килограмма мандарин на 150 тг
Ответ(ы):
Гость:
Х- 1 кг яблок х+150 - 1 кг мандарин 5х+3(х+150)=2450 5х+3х+450=2450 8х=2000 х=2000:8 х=250 (тнг) - 1 кг яблок Ответ: 1 кг яблок стоит 250 тенге
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