За 5 кг муки и за 3 кг сахара заплатили 5,1 р . Сколько стоит 1 кг муки , если 1 кг сахара стоит 0,9 р.? P.s. можно уранением и можно действие но действия с пояснением.

Математика

За 5 кг муки и за 3 кг сахара заплатили 5,1 р . Сколько стоит 1 кг муки , если 1 кг сахара стоит 0,9 р.? P.s. можно уранением и можно действие но действия с пояснением.

Автор: Гость