За 5 кг муки и за 3 кг сахара заплатили 5,1 р . Сколько стоит 1 кг муки , если 1 кг сахара стоит 0,9 р.? P.s. можно уранением и можно действие но действия с пояснением.
Математика
За 5 кг муки и за 3 кг сахара заплатили 5,1 р . Сколько стоит 1 кг муки , если 1 кг сахара стоит 0,9 р.? P.s. можно уранением и можно действие но действия с пояснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,9 руб * 3 = 2,7 руб (стоят 3 кг сахара) 5,1 руб - 2,7 руб = 2,4 руб (стоят 5 кг муки) 2,4 руб : 5 = 0,48 руб Ответ: 1 кг муки стоит 0,48 руб (или 48 копеек)
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