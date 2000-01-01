За 5 м шерстяной ткани и 4 м шелковой уплачено 5000 р. после снижения цен на ткани из ??ерсти на 25%, а из шелка на 15% стало возможным купить каждой ткани на 1 м больше, да осталось еще 175 р. Сколько стоил метр каждой ткани...

Математика

За 5 м шерстяной ткани и 4 м шелковой уплачено 5000 р. после снижения цен на ткани из ??ерсти на 25%, а из шелка на 15% стало возможным купить каждой ткани на 1 м больше, да осталось еще 175 р. Сколько стоил метр каждой ткани до снижения цен?

Автор: Гость