За 5 м шерстяной ткани и 4 м шелковой уплачено 5000 р. после снижения цен на ткани из ??ерсти на 25%, а из шелка на 15% стало возможным купить каждой ткани на 1 м больше, да осталось еще 175 р. Сколько стоил метр каждой ткани...

Математика
За 5 м шерстяной ткани и 4 м шелковой уплачено 5000 р. после снижения цен на ткани из ??ерсти на 25%, а из шелка на 15% стало возможным купить каждой ткани на 1 м больше, да осталось еще 175 р. Сколько стоил метр каждой ткани до снижения цен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть метр шерсти стол х, а шелк  у, тогда 5х+4у=5000 после изменения цены шерсть стала стоить 0,75х р. за метр, а шелк 0,85у сост ур-е   0,75х*6+0,85*5+175 =5000                             4,5х+4,25у=4825 тк х и у в уравнениях одни и теже то составляем систему 5х+4у=5000,                              5х+4у=5000                 5х+4у=5000 4,5х+4,25у=4825                       0,5х-0,25у=175            5х-2,5у=1750                                                             вычтем из 1го 2е ур-е  6,5у=3250                    у=500  5х+2000=5000  5х=3000  х=600 отввет   1м шерсти стоил  600р , а 1м шелка 500р          
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