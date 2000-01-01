За 5 м шерстяной ткани и 4 м шелковой уплачено 5000 р. после снижения цен на ткани из ??ерсти на 25%, а из шелка на 15% стало возможным купить каждой ткани на 1 м больше, да осталось еще 175 р. Сколько стоил метр каждой ткани...
Математика
За 5 м шерстяной ткани и 4 м шелковой уплачено 5000 р. после снижения цен на ткани из ??ерсти на 25%, а из шелка на 15% стало возможным купить каждой ткани на 1 м больше, да осталось еще 175 р. Сколько стоил метр каждой ткани до снижения цен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть метр шерсти стол х, а шелк у, тогда 5х+4у=5000 после изменения цены шерсть стала стоить 0,75х р. за метр, а шелк 0,85у сост ур-е 0,75х*6+0,85*5+175 =5000 4,5х+4,25у=4825 тк х и у в уравнениях одни и теже то составляем систему 5х+4у=5000, 5х+4у=5000 5х+4у=5000 4,5х+4,25у=4825 0,5х-0,25у=175 5х-2,5у=1750 вычтем из 1го 2е ур-е 6,5у=3250 у=500 5х+2000=5000 5х=3000 х=600 отввет 1м шерсти стоил 600р , а 1м шелка 500р
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