За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60копеек больше,чем за 2 метра такой же ткани. По какой цене продавалась ткань? Сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани?
Математика
За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60копеек больше,чем за 2 метра такой же ткани. По какой цене продавалась ткань? Сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани?
Ответ(ы):
Гость:
5-2=3 2400р.60к. : 3 =800р.20к.(за метр) 800р.20к.*7=5601р.40к.(за 7. метров)
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