За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60копеек больше,чем за 2 метра такой же ткани. По какой цене продавалась ткань? Сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани?

Математика

За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60копеек больше,чем за 2 метра такой же ткани. По какой цене продавалась ткань? Сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани?

Автор: Гость