За 8 метров ткани заплатили 240 000 рублей. Сколько метров ткани можно купить на эту с??мму, если цена ткани будет в 2 раза больше?

Математика
За 8 метров ткани заплатили 240 000 рублей. Сколько метров ткани можно купить на эту с??мму, если цена ткани будет в 2 раза больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)240000:8=30000(стоит 1 м ткани) 2)240000:(30000*2)=4(м ткани можно купить
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