За 8 метров ткани заплатили 240 000 рублей. Сколько метров ткани можно купить на эту с??мму, если цена ткани будет в 2 раза больше?

Математика

За 8 метров ткани заплатили 240 000 рублей. Сколько метров ткани можно купить на эту с??мму, если цена ткани будет в 2 раза больше?

Автор: Гость