За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние ??н пролетел за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км / мин

Математика

За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние ??н пролетел за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км / мин

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