За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние ??н пролетел за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км / мин
Математика
За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние ??н пролетел за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км / мин
Ответ(ы):
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96:8=12(км/м)12+2=14(км/м)14*40=560(км)
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