За 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. Какое расстояние о?? пролетит за 40 мин если его скорость увеличится на 2 км мин
Математика
За 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. Какое расстояние о?? пролетит за 40 мин если его скорость увеличится на 2 км мин
Ответ(ы):
Гость:
1)96:8=12(км/м)средняя скорость. 2)12+2=14(км/м)новая средняя скорость. 3)14*40=560(км)-пролетит за 40мин. Ответ:560 км пролетит самолёт за 40 минут
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