За 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. Какое расстояние о?? пролетит за 40 мин если его скорость увеличится на 2 км мин

Математика

За 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. Какое расстояние о?? пролетит за 40 мин если его скорость увеличится на 2 км мин

Автор: Гость