За 9 пачок печива заплатили 45 грн.а за вафлі-32 грн.Скільки пачок вафель купили .якщо 1 пачка вафель дешевше за 1 пачку печива на 1 грн. Склади короткий запис задачі у вигляді таблиці та розвьяжи задачу

Математика

За 9 пачок печива заплатили 45 грн.а за вафлі-32 грн.Скільки пачок вафель купили .якщо 1 пачка вафель дешевше за 1 пачку печива на 1 грн. Склади короткий запис задачі у вигляді таблиці та розвьяжи задачу

Автор: Гость