За 9 пачок печива заплатили 45 грн.а за вафлі-32 грн.Скільки пачок вафель купили .якщо 1 пачка вафель дешевше за 1 пачку печива на 1 грн. Склади короткий запис задачі у вигляді таблиці та розвьяжи задачу
Математика
За 9 пачок печива заплатили 45 грн.а за вафлі-32 грн.Скільки пачок вафель купили .якщо 1 пачка вафель дешевше за 1 пачку печива на 1 грн. Склади короткий запис задачі у вигляді таблиці та розвьяжи задачу
Ответ(ы):
Гость:
Кількість витратили ціна печіво 9п. 45грн. х грн. вафлі ?п 32грн. (х - 1)грн. 45:9=5 грн ціна 1 пачки печіва 5-1=4 грн. ціна 1 пачки вафель 32:4=8 п. вафель купили
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