За билеты на теплоход туристы заплатили на 480 рублей больше, чем за билеты на автобус. Сколько было туристов, если цена билета на теплоход 120 рублей, а на автобус 80 рублей.

Математика

За билеты на теплоход туристы заплатили на 480 рублей больше, чем за билеты на автобус. Сколько было туристов, если цена билета на теплоход 120 рублей, а на автобус 80 рублей.

Автор: Гость