За билеты на теплоход туристы заплатили на 480 рублей больше, чем за билеты на автобус. Сколько было туристов, если цена билета на теплоход 120 рублей, а на автобус 80 рублей.
Математика
За билеты на теплоход туристы заплатили на 480 рублей больше, чем за билеты на автобус. Сколько было туристов, если цена билета на теплоход 120 рублей, а на автобус 80 рублей.
Ответ(ы):
Гость:
Было 12 туристов. Каждый ведь заплатил больше на 40 руб за свой билет. 120 - 80 = 40 480 :40 = 12
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