За булочку надо было заплатить ... рублей. мальчики дал кассу 15 рублей. сколько он получит сдачи? дополни условие задачи таким числом, чтобы в ответе получилось число, которо е меньше 5. реши задачу.

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За булочку надо было заплатить ... рублей. мальчики дал кассу 15 рублей. сколько он получит сдачи? дополни условие задачи таким числом, чтобы в ответе получилось число, которо е меньше 5. реши задачу.

Автор: Гость