За что отвечает человек? за всё , что происходит на земле? пример из худ. литературы . Помогите пожалуйста очень нужно)))

Это сущая правда,в наше время человеку данно все.И мы отвечаем за все это.Но не все люди умеют ценить окружающий мир.Например из книги Дж.Роулинг "Гарри Поттер",Вол де Морт не ценил все что у него было.Он убивал все живое,не имея уважения.Его цель была убить Гарри Поттера,что его и погубила.Много есть худ. произведений на эту тему.Главное найти подходящие для своей души.Нужно быть благоразумным,добрым,уметь прощать и верить, а главное оставаться человеком. Ведь кто знает какие испытания ждут нас впереди.