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За что римляне любили Цезаря ,а за что боялись?
За что римляне любили Цезаря ,а за что боялись?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Любили за то что он расширил территорию Рима. Боялись за то что для достижения своих целей он не жалел римских граждан.
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