За что римляне любили Цезаря ,а за что боялись?

За что римляне любили Цезаря ,а за что боялись?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Любили за то что он расширил территорию Рима. Боялись за то что для достижения своих целей он не жалел римских граждан.
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