За день в магазине было продано 9 одинаковых ящиков с печеньем.ДО ОБЕДА продали 162 ??г печенья,а после обеда-81 кг.Сколько ящиков печенья было продано до обеда? После обеда?
Математика
За день в магазине было продано 9 одинаковых ящиков с печеньем.ДО ОБЕДА продали 162 ??г печенья,а после обеда-81 кг.Сколько ящиков печенья было продано до обеда? После обеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 до обеда 3 после 1) 162+81=243 2) 2439=27 3)16227=6 4)9-6=3
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