За день в магазине было продано 9 одинаковых ящиков с печеньем.ДО ОБЕДА продали 162 ??г печенья,а после обеда-81 кг.Сколько ящиков печенья было продано до обеда? После обеда?

Математика

За день в магазине было продано 9 одинаковых ящиков с печеньем.ДО ОБЕДА продали 162 ??г печенья,а после обеда-81 кг.Сколько ящиков печенья было продано до обеда? После обеда?

Автор: Гость