За допомогою динамометра учень рівномірно рухає сосновий брусок об'ємом 1000м3 по г??ризонтальному столу. Визначити видовження пружини динамометра жорсткістю 40Н\м якщо коефіцієнт тертя м(мю)=0,3
Физика
За допомогою динамометра учень рівномірно рухає сосновий брусок об'ємом 1000м3 по г??ризонтальному столу. Визначити видовження пружини динамометра жорсткістю 40Н\м якщо коефіцієнт тертя м(мю)=0,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опечатка! 1000 см³ ! Ученик не потянет. Тем не менее решение: ρ = 0,40 г/см³ m = ρ* V = 0,40 г/см³ * 1000 см³ = 400 г = 0,40 кг, т.к. движение равномерное, то Fупр. = Fтр. = μ*N = μ*g*m = 0,3*10 Н/кг * 0,40 кг = 1,2 Н Fупр. = k|Δl| = > |Δl| = Fупр. / k = 1,2 Н / 40 Н/м = 0,03 м = 3,0 см
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