За допомогою сполучника поэднано однорідні члени в реченні.Знайдіть речення. Ус?? поволі зникає: море, скелі, земля. Голу кістку й ворона не буде дзьобати. Земля молодіє від рчсту, від сонця, від цвіту. Мені лиш тиші та пап...

Українська мова

За допомогою сполучника поэднано однорідні члени в реченні.Знайдіть речення. Ус?? поволі зникає: море, скелі, земля. Голу кістку й ворона не буде дзьобати. Земля молодіє від рчсту, від сонця, від цвіту. Мені лиш тиші та паперу дайте – писатиму.

Автор: Гость