За допомогою сполучника поэднано однорідні члени в реченні.Знайдіть речення. Ус?? поволі зникає: море, скелі, земля. Голу кістку й ворона не буде дзьобати. Земля молодіє від рчсту, від сонця, від цвіту. Мені лиш тиші та пап...
Українська мова
За допомогою сполучника поэднано однорідні члени в реченні.Знайдіть речення. Ус?? поволі зникає: море, скелі, земля. Голу кістку й ворона не буде дзьобати. Земля молодіє від рчсту, від сонця, від цвіту. Мені лиш тиші та паперу дайте – писатиму.
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Мені здається 3 речення
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