За два часа спутники прошли 16 км в час

Алгебра
За два часа спутники прошли 16 км в час
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Гость:
Иии? это всё? ????????
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