За два дня турист прошёл 2 дня 5 восьмой пути.За первый день он прошёл 3 восьмой пути.Какую часть пути прошёл турист за второй день?Какую часть пути ему осталось пройти?

Математика
За два дня турист прошёл 2 дня 5 восьмой пути.За первый день он прошёл 3 восьмой пути.Какую часть пути прошёл турист за второй день?Какую часть пути ему осталось пройти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь путь  это одна целая или 8/8 частей.5/8 - 3/8 = 2/8 = 1/4 (часть пути)  - за второй день1 - 5/8 = 8/8 - 5/8 =3/8 (часть пути)  - осталось пройти.Форма записи решения зависит от учебника и учителя

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