За два дня турист прошёл 2 дня 5 восьмой пути.За первый день он прошёл 3 восьмой пути.Какую часть пути прошёл турист за второй день?Какую часть пути ему осталось пройти?

Математика

За два дня турист прошёл 2 дня 5 восьмой пути.За первый день он прошёл 3 восьмой пути.Какую часть пути прошёл турист за второй день?Какую часть пути ему осталось пройти?

Автор: Гость