За два дня турист прошёл 27,4 км пути. Во второй день он прошёл на 2,3 км меньше, чем в первый день. Сколько километров прошел турист а первый день?

Математика

За два дня турист прошёл 27,4 км пути. Во второй день он прошёл на 2,3 км меньше, чем в первый день. Сколько километров прошел турист а первый день?

Автор: Гость