За два дня турист прошёл 27,4 км пути. Во второй день он прошёл на 2,3 км меньше, чем в первый день. Сколько километров прошел турист а первый день?

Математика
За два дня турист прошёл 27,4 км пути. Во второй день он прошёл на 2,3 км меньше, чем в первый день. Сколько километров прошел турист а первый день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х прошел в первый день х-2,3 во второй х+х-2,3=27,4 2х=29,7 х=14,85км в первый день 14,85-2,3=12,55км во второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложенияВ это время земля надевает самые дорогие наряд??. Тёплый красный свет идёт от осины
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста! Номер 29 и 30 спасибо
Ответить
Алгебра
Tg2y+tgy/tg2y-tgy упростить
Ответить
Математика
Метр ткани стоит 94 руб. аля купила ткани на 1410 руб. куплены кусок Аня разрезала Так что получилось простыня длиной 2 метра 10 сантиметров скольк...
Ответить
Математика
Фёдор бросил мяч на 35м.это на 2 метра меньше ,чем расстояние,на которое бросил Саша.На сколько метров бросил мяч Саша?
Ответить