За два дня турист прошёл 27,4 км пути. Во второй день он прошёл на 2,3 км меньше, чем в первый день. Сколько километров прошел турист а первый день?
Математика
За два дня турист прошёл 27,4 км пути. Во второй день он прошёл на 2,3 км меньше, чем в первый день. Сколько километров прошел турист а первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х прошел в первый день х-2,3 во второй х+х-2,3=27,4 2х=29,7 х=14,85км в первый день 14,85-2,3=12,55км во второй
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