За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пожалуйста!!!
Математика
За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
10/11-4/11=6/11 засеяли во 2 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Складить невелике высловлювання (10-12) реч. на тему мамина писня або татове слово або бабусини рушники
Математика
На двух подоконниках зала стоят 4 вазы в каждой из которых по 5 гвоздик сколько все??о гвоздик на двух этих подоконниках? Объясни как можно решить ...