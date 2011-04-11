За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пожалуйста!!!

Математика
За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10/11-4/11=6/11 засеяли во 2 день
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