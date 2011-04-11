За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пожалуйста!!!

Математика

За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость