За два пакета молока и пачку творога заплатили 90 рублей.Пачка творога на 6 рублей дороже пакета молока.Какова цена пакетов молока?Пачки творога? решите пожалуйста задачу!!)И пожалуйста решите задачу без всяких иксов,мы это ещ...
Математика
За два пакета молока и пачку творога заплатили 90 рублей.Пачка творога на 6 рублей дороже пакета молока.Какова цена пакетов молока?Пачки творога? решите пожалуйста задачу!!)И пожалуйста решите задачу без всяких иксов,мы это еще не проходили...
Ответ(ы):
Гость:
1.)-90:2=45(р.)-если бы было поровну. 2.)-45+6=51(р.)-стоит творог. 3.)-45-6=39(р.)-стоит 2 пакета молока. Ответ:-39 рублей стоят пакеты молока;51 рубль стоит пачка творога. Эхх....Мне бы твои проблемы.Такие легкие задачи.Я уже в 8 ни чего не понимаю...
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Математика