За два пакета молока и пачку творога заплатили 90 рублей.Пачка творога на 6 рублей дороже пакета молока.Какова цена пакетов молока?Пачки творога? решите пожалуйста задачу!!)И пожалуйста решите задачу без всяких иксов,мы это ещ...

Математика

За два пакета молока и пачку творога заплатили 90 рублей.Пачка творога на 6 рублей дороже пакета молока.Какова цена пакетов молока?Пачки творога? решите пожалуйста задачу!!)И пожалуйста решите задачу без всяких иксов,мы это еще не проходили...

Автор: Гость