За две книги заплатили 272 руб. цена одной книги составляет третью часть цены друго?? книги Сколько стоит каждая книга
Математика
За две книги заплатили 272 руб. цена одной книги составляет третью часть цены друго?? книги Сколько стоит каждая книга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - цена книги. x+3x=272 4x=272 x=68 р стоимость одной книги. 68*3 = 204 р цена второй книги
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
География
По плану местности в атласе определите, в какой части изображённого участка местности находятся лес Высокий, река Белая, село Полтавка. В каком нап...
Литература
Как вы понимаете смысл стихотворения? 50 баллов Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — Кто считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Ин...
Математика