За две книги заплатили 272 руб. цена одной книги составляет третью часть цены друго?? книги Сколько стоит каждая книга

Математика

За две книги заплатили 272 руб. цена одной книги составляет третью часть цены друго?? книги Сколько стоит каждая книга

Автор: Гость