За этот ответ 20 баллов! Чтобы оградить садовый участок площадью 81 м .кв , закупили доски шириной 30см. Сколько потребуется досок , если ширина участка 9 м .

Математика
За этот ответ 20 баллов! Чтобы оградить садовый участок площадью 81 м .кв , закупили доски шириной 30см. Сколько потребуется досок , если ширина участка 9 м .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим длину участка 9х=81 => x=9 P=2 (a+b)=2*18=36м=3600 см найдём кол-во досок 3600/30=120
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