За этот ответ 20 баллов! Чтобы оградить садовый участок площадью 81 м .кв , закупили доски шириной 30см. Сколько потребуется досок , если ширина участка 9 м .

Математика

За этот ответ 20 баллов! Чтобы оградить садовый участок площадью 81 м .кв , закупили доски шириной 30см. Сколько потребуется досок , если ширина участка 9 м .

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