За этот ответ 20 баллов! Чтобы оградить садовый участок площадью 81 м .кв , закупили доски шириной 30см. Сколько потребуется досок , если ширина участка 9 м .
Математика
За этот ответ 20 баллов! Чтобы оградить садовый участок площадью 81 м .кв , закупили доски шириной 30см. Сколько потребуется досок , если ширина участка 9 м .
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим длину участка 9х=81 => x=9 P=2 (a+b)=2*18=36м=3600 см найдём кол-во досок 3600/30=120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Математика
Со 100 ульев собрали 2 т мёда . Сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев , если считать , что со всех ульев собрали мёда поровну ? С паяснением...
Обществознание