За градусною сіткою визнач протяжність материка Африки з півночі на південь вздовж меридіану 20гр.сх.д
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За градусною сіткою визнач протяжність материка Африки з півночі на південь вздовж меридіану 20гр.сх.д
Ответ(ы):
Гость:
Протяжність із ПН на ПД 32 пн. ш. 35 пд. д. = 67 ш; 111 км помножити на 67 ш =7437 км
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