За какое время теплоход против течения реки прошёл 180 км, если собственная скорость теплохода 16 км/ч, а скорость течения реки 1 км/ч.

Математика

За какое время теплоход против течения реки прошёл 180 км, если собственная скорость теплохода 16 км/ч, а скорость течения реки 1 км/ч.

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