За какое время теплоход против течения реки прошёл 180 км, если собственная скорость теплохода 16 км/ч, а скорость течения реки 1 км/ч.
Математика
За какое время теплоход против течения реки прошёл 180 км, если собственная скорость теплохода 16 км/ч, а скорость течения реки 1 км/ч.
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1)16-1=15км/ч-скорость против течения 2)180:15=12ч Ответ: за 12 часов
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