за какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с^, пройдёт путь 30м?

Физика

за какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с^, пройдёт путь 30м?

Автор: Гость