за какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с^, пройдёт путь 30м?
Физика
за какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с^, пройдёт путь 30м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=корень квадратный из 2S/a t= корень 60/0,6 t= корень 100 t=10c
Гость:
t = √ (2 * S / a) = √ ( 2 * 30 / 0,6) = √ 100 = 10 c.
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