За конверт и три одинаковые открытки , по 14 рублей каждая , заплатили 50 . Сколько ст??ит конверт ? Составь уравнения к задачи и найди ее решения .

Математика

За конверт и три одинаковые открытки , по 14 рублей каждая , заплатили 50 . Сколько ст??ит конверт ? Составь уравнения к задачи и найди ее решения .

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