За конверт и три одинаковые открытки , по 14 рублей каждая , заплатили 50 . Сколько ст??ит конверт ? Составь уравнения к задачи и найди ее решения .
Математика
За конверт и три одинаковые открытки , по 14 рублей каждая , заплатили 50 . Сколько ст??ит конверт ? Составь уравнения к задачи и найди ее решения .
Ответ(ы):
Гость:
50-14*3=18 рублей, стоит конверт. Или уравнением : х- цена конверта;3*14- стоимость открытокх+3*14=50х+42=50х=50-42х=88руб - цена конверта
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