За­ме­ни­те сло­во­со­че­та­ние «бре­вен­ча­тый домик» по­стро­ен­ное на ос­но­ве со­гла­со­ва­ния, си­но­ни­мич­ным сло­во­со­че­та­ни­ем со свя­зью управ­ле­ние. На­пи­ши­те по­лу­чив­ше­е­ся сло­во­со­че­та­ние.

Русский язык
За­ме­ни­те сло­во­со­че­та­ние «бре­вен­ча­тый домик» по­стро­ен­ное на ос­но­ве со­гла­со­ва­ния, си­но­ни­мич­ным сло­во­со­че­та­ни­ем со свя­зью управ­ле­ние. На­пи­ши­те по­лу­чив­ше­е­ся сло­во­со­че­та­ние.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бревенчатый домик -> домик из бревен, вроде так
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