Замените словосочетание «Федины сны», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
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Замените словосочетание «Федины сны», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сны Феди - управление.............
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