Замените словосочетание «шиферные вигвамы» построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. Задание 7
Русский язык
Замените словосочетание «шиферные вигвамы» построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. Задание 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вигвамы из шифера. Очень просто делается)
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