За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть: Днём свет божий затмевает, Ночью землю освещает. Как доказать, что это сказка

Разное
За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть: Днём свет божий затмевает, Ночью землю освещает. Как доказать, что это сказка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Человек на самом деле не может затмить дневной свет (солнце) и ночью не светится. потому это сказка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Распредели и запиши по столбикам слова с орфограммой Буквы о-ё после шипящих ^ корень окончания жёлтый плащом чужой медвежонок шорох шёпот причёска...
Ответить
Разное
Разложите числа на простые множители: Б.)2025;3969;13;125
Ответить
Разное
Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать н...
Ответить
Разное
52:4 ПОЖАЛУСТА РЕШИТЕ
Ответить
Разное
Упростите выражение (5+b)2-(b2-2b+1),найдите его значение при b=0,25 Даю 15 БАЛЛОВ
Ответить
Разное
Какие из слов русский французский английский испанский являются словами хамелионами по пешковскому
Ответить
Разное
Решите.Пример составил сам. 25-x=48
Ответить
Разное
Помтгите очень срочно! О чем можно написать сказку? Любая тема.
Ответить
Разное
Какое состояние имеет природный газ
Ответить
Разное
Ласковым словом и камень растопишь. доброе слово человеку, что дождь в засуху. книга растит человека. ошибку можно исправить ложь никогда. какая из...
Ответить