За нарушение правил игры с поля были удалены 2 футболиста команды Заря.на поле ост??лись 7 игроков этой команды .поставь вопрос и реши задачу.помогите составить условие и решение пожалуйста.

Математика

За нарушение правил игры с поля были удалены 2 футболиста команды Заря.на поле ост??лись 7 игроков этой команды .поставь вопрос и реши задачу.помогите составить условие и решение пожалуйста.

Автор: Гость