За нарушение правил игры с поля были удалены 2 футболиста команды Заря.на поле ост??лись 7 игроков этой команды .поставь вопрос и реши задачу.помогите составить условие и решение пожалуйста.

Математика
За нарушение правил игры с поля были удалены 2 футболиста команды Заря.на поле ост??лись 7 игроков этой команды .поставь вопрос и реши задачу.помогите составить условие и решение пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+7=9 игроков в команде "Заря"
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