За нашим селом розкинувся широкий став. Схилились над ним дві молоденькі берізки. Стрункі, високі, білокорі. Заглядають у воду і милуються своєю красо ю. Вітер розчісує їм зелені коси. Минуло літо. Не помітили берізки, як підкралася до них таємнича осінь.