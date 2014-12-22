За некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей . Сколько альбомов , которые в 3 раза дороже тетрадей , можно купить за эту сумму денег? Iirna Maslova 22.12.14 Учеба и наука / Математика 1 ответ

Математика
За некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей . Сколько альбомов , которые в 3 раза дороже тетрадей , можно купить за эту сумму денег? Iirna Maslova 22.12.14 Учеба и наука / Математика 1 ответ
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Автор: Гость
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Гость:
Если альбомы дороже, значит их будет меньше, а значит надо просто поделить количество тетради на разницу между ценой  18 : 3 = 6
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