за один час станок разрезает 300 шести-метровых досок на одинаковые куски,по 2 метра в каждом.Сколько времени потребуется,чтобы на этом же станке разр езать 200 восьмиметровых досок такой же ширены и толщены на такие ...

за один час станок разрезает 300 шести-метровых досок на одинаковые куски,по 2 метра в каждом.Сколько времени потребуется,чтобы на этом же станке разр езать 200 восьмиметровых досок такой же ширены и толщены на такие же куски?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
.----|----|----.    ;. 1) 300*2=600 ; .----|----|----|----. ; 2)  200*3= 600  ; ответ : 1ч.
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