за один час станок разрезает 300 шести-метровых досок на одинаковые куски,по 2 метра в каждом.Сколько времени потребуется,чтобы на этом же станке разр езать 200 восьмиметровых досок такой же ширены и толщены на такие ...
за один час станок разрезает 300 шести-метровых досок на одинаковые куски,по 2 метра в каждом.Сколько времени потребуется,чтобы на этом же станке разр езать 200 восьмиметровых досок такой же ширены и толщены на такие же куски?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
.----|----|----. ;. 1) 300*2=600 ; .----|----|----|----. ; 2) 200*3= 600 ; ответ : 1ч.