За один ход разрешается переложить один шарик на соседнее поле ,если оно свободно.За какое самое малое число ходов можно перейти от позиции 1 к позиции 2

Математика
За один ход разрешается переложить один шарик на соседнее поле ,если оно свободно.За какое самое малое число ходов можно перейти от позиции 1 к позиции 2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь ходов                  ................................................................................                                                                          
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