За один ход разрешается переложить один шарик на соседнее поле ,если оно свободно.За какое самое малое число ходов можно перейти от позиции 1 к позиции 2

Математика

За один ход разрешается переложить один шарик на соседнее поле ,если оно свободно.За какое самое малое число ходов можно перейти от позиции 1 к позиции 2

Автор: Гость