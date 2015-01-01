за один шаг автомат может либо прибавить к данному натуральному числу 1 либо заменить это число на его наибольший простой делитель. за какое наименьше е число шагов из числа 2015 можно получит 2 ?( заметьте что 2015=3...

за один шаг автомат может либо прибавить к данному натуральному числу 1 либо заменить это число на его наибольший простой делитель. за какое наименьше е число шагов из числа 2015 можно получит 2 ?( заметьте что 2015=31·13·5 )

сначала делаем 2 шага , делим 2013 на 3 , получаем 671 , делаем еще 3 шага , получаем 678 , делим на 3 , получаем 227, делаем еще 2 шага , получаем 225, делим на 5 , получаем 45, делим на 5 , получаем 9 , Делим на 3 , получаем 3 , делим еще раз на 3 и все результат:13 шагов