За одну смену га молокозавод изготовили 300кг сливочного масла и маргарина.Эти про??укты разложили поровну в коробки:масло в 12 коробок,а маргарина в 8 коробок.сколько килограммов масла и сколько килограммов маргарина было изго...

Математика

За одну смену га молокозавод изготовили 300кг сливочного масла и маргарина.Эти про??укты разложили поровну в коробки:масло в 12 коробок,а маргарина в 8 коробок.сколько килограммов масла и сколько килограммов маргарина было изготовлено ?

Автор: Гость