За одну смену га молокозавод изготовили 300кг сливочного масла и маргарина.Эти про??укты разложили поровну в коробки:масло в 12 коробок,а маргарина в 8 коробок.сколько килограммов масла и сколько килограммов маргарина было изго...

Математика
За одну смену га молокозавод изготовили 300кг сливочного масла и маргарина.Эти про??укты разложили поровну в коробки:масло в 12 коробок,а маргарина в 8 коробок.сколько килограммов масла и сколько килограммов маргарина было изготовлено ?
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