За первые 14 рабочих дней квартала завод изготовил 560 одинаковых стиральных машин, а затем стал изготовлять в день на 5 таких машин больше. Сколько машин выпустил завод за первые 20 дней квартала?
Математика
За первые 14 рабочих дней квартала завод изготовил 560 одинаковых стиральных машин, а затем стал изготовлять в день на 5 таких машин больше. Сколько машин выпустил завод за первые 20 дней квартала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560:14=40 машин выпускал в день в первые 14 дней 40+5=45 машин выпускал в день в последующие дни 20-14=6 дней 6*45=270 машин выпустил за 6 дней 560+270=830 машин выпустил завод за первые 20 дней квартала
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